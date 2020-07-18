Beyaz Saray, CDC Direktörü Redfield'in, okulların açılması konulu Kongre oturumuna katılmasını...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyaz Saray, CDC Direktörü Redfield'in, okulların açılması konulu Kongre oturumuna katılmasını...

Beyaz Saray'ın, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield'in ABD Kongresinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi döneminde okulların açılmasına yönelik yapılacak oturuma katılmasına engel olduğu ortaya çıktı.

Beyaz Saray, CDC Direktörü Redfield'in, okulların açılması konulu Kongre oturumuna katılmasını...
18.07.2020 00:29 | Son Güncelleme: 18.07.2020 00:32

Beyaz Saray'ın, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield'in ABD Kongresinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi döneminde okulların açılmasına yönelik yapılacak oturuma katılmasına engel olduğu ortaya çıktı.

ABD'de sonbahar döneminde Başkan Donald Trump ile Demokratlar arasında pandemi sürecinde okullarda yüz yüze eğitimin başlamasına yönelik tartışmalar devam ederken, Beyaz Saray'ın adımı dikkati çekti.

ABD Temsilciler Meclisi Eğitim ve Çalışma Komitesi Başkanı Virginia Vekili Demokrat Bobby Scott, yaptığı yazılı açıklamada, okulların sonbahar döneminde açılmasına yönelik gelecek hafta yapılması planlanan bir oturuma katılarak görüş bildirmesi için Redfield'e geçen hafta davet gönderdiklerini aktardı.

Scott, Beyaz Saray'ın Redfield'in ya da herhangi bir CDC yetkilisinin komitede görüş bildirmesine izin vermediğini belirterek, "CDC'nin uzmanlığı ve rehberliğinin, öğrenciler, öğretmenler ve eğitimciler için bu denli önemli olduğu bir dönemde, Trump yönetiminin CDC'nin komite karşısına çıkmasını engellemesi korkutucudur." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Amerikan basınına konuşan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Redfield'in son aylarda en az 4 kere ifade verdiğini belirtti.

ABD'de Kovid-19 günlük vaka artışında yeni rekor

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de, vaka sayısı, son 24 saatte 78 bin 695 artışla günlük yeni bir rekor kırarak, 3 milyon 698 bin 358'e ulaşmıştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 950 artarak, 141 bin 150'ye çıkmıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu Magazin
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi 3. Sayfa
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü Magazin
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir Güncel
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Mansur Yavaş, 'torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı Güncel
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 3. Sayfa
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
Son Dakika: 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın 'Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Mansur Yavaş belediye meclisinde anlattı! Ankara Halk Ekmek Müdürü kendisini işten kovup tazminat almış
Mansur Yavaş belediye meclisinde anlattı! Ankara Halk Ekmek Müdürü kendisini işten kovup tazminat almış
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
Efsane futbolcu Iker Casillas, yönetici olarak Real Madrid'e dönüyor
Efsane futbolcu Iker Casillas, yönetici olarak Real Madrid'e dönüyor
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Erkan Akçay Engin Altay Bülent Turan Mustafa Şentop
Magazin Hakan Ural Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Merve Boluğur
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Bülent Korkmaz İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Ankara Beşiktaş 15 Temmuz Azerbaycan
Şu an buradasınız: Beyaz Saray, CDC Direktörü Redfield'in, okulların açılması konulu Kongre oturumuna katılmasını... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 00:32:49. #1.14#
title