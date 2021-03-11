Beyaz Saray: Biden, Tigray'daki çatışmalardan dolayı derin endişe duyuyor
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Beyaz Saray: Biden, Tigray'daki çatışmalardan dolayı derin endişe duyuyor

11.03.2021 23:49 | Son Güncelleme: 11.03.2021 23:55
Beyaz Saray: Biden, Tigray'daki çatışmalardan dolayı derin endişe duyuyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Etiyopya'nın Tigray eyaletindeki çatışmalara ve insan hakları ihlalleri iddialarına ilişkin, "Başkan Joe Biden, bu konuda derin endişe duyuyor ve konuyla yakından ilgileniyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Etiyopya'nın Tigray eyaletindeki çatışmalara ve insan hakları ihlalleri iddialarına ilişkin, "Başkan Joe Biden, bu konuda derin endişe duyuyor ve konuyla yakından ilgileniyor." dedi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tigray'daki çatışmalar ve insan hakları ihlalleri iddiasında Biden yönetiminin politikasının ne olacağının sorulması üzerine Psaki, "Biden yönetimi, Etiyopya ile temaslarında şiddetin bitirilmesinin, bölgeye insani yardımın engellenmemesinin ve buradaki insan hakları ihlallerinin bağımsız taraflarca soruşturulmasının önemini vurguluyor." ifadesini kullandı.

Psaki, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bu konuyu telefon görüşmesinde ele aldığını anımsatarak "Başkan Joe Biden, bu konuda derin endişe duyuyor ve konuyla yakından ilgileniyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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