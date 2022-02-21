Beyaz Saray: Biden, Rusya'nın "bağımsızlığını tanıdığını" açıkladığı iki bölge ile ABD'li kişi ve kurumların ticari ve finansal ilişkilerini...
AA, Hakan Çopur - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Beyaz Saray: Biden, Rusya'nın "bağımsızlığını tanıdığını" açıkladığı iki bölge ile ABD'li kişi ve kurumların ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımlayacak.
Beyaz Saray : Biden, Rusya'nın "bağımsızlığını tanıdığını" açıkladığı iki bölge ile ABD'li kişi ve kurumların ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımlayacak.
AA / Hakan Çopur - Güncel