Beyaz Saray: Biden, Rusya'nın "bağımsızlığını tanıdığını" açıkladığı iki bölge ile ABD'li kişi ve kurumların ticari ve finansal ilişkilerini... - Haberler
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Beyaz Saray: Biden, Rusya'nın "bağımsızlığını tanıdığını" açıkladığı iki bölge ile ABD'li kişi ve kurumların ticari ve finansal ilişkilerini...

AA, Hakan Çopur - Güncel
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Beyaz Saray: Biden, Rusya'nın

Beyaz Saray: Biden, Rusya'nın "bağımsızlığını tanıdığını" açıkladığı iki bölge ile ABD'li kişi ve kurumların ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımlayacak.

Beyaz Saray : Biden, Rusya'nın "bağımsızlığını tanıdığını" açıkladığı iki bölge ile ABD'li kişi ve kurumların ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımlayacak.

AA / Hakan Çopur - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray, Rusya, Güncel, Haberler

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