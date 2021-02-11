Beyaz Saray, Biden'ın Netanyahu ile yakında görüşeceğini açıkladı
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Beyaz Saray, Biden'ın Netanyahu ile yakında görüşeceğini açıkladı

11.02.2021 23:41 | Son Güncelleme: 11.02.2021 23:44
Beyaz Saray, Biden'ın Netanyahu ile yakında görüşeceğini açıkladı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yakında görüşeceğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yakında görüşeceğini söyledi.

Psaki, günlük basın brifinginde, ABD-İsrail ilişkilerini ve Biden'ın ne zaman Netanyahu ile görüşeceği konusunu değerlendirdi.

İsrail'in ABD için önemine işaret eden Psaki, "Başkan, Başbakan Netanyahu ile görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Elbette kendisinin Netanyahu ile uzun süreye dayanan bir ilişkisi var. Yakında onunla görüşecek fakat şu anda elimde net tarih mevcut değil." şeklinde konuştu.

20 Ocak'ta göreve gelen Biden'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile halen görüşmemiş olması Amerikan ve İsrail medyasında tartışmalara neden olmuştu.

Biden yönetimi, Orta Doğu barışı konusunda iki devletli çözümü desteklediğini belirtmiş ancak Donald Trump döneminde imzalanan "İsrail ile normalleşme" anlaşmalarını aynen tanıdığını ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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