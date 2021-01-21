Beyaz Saray: Biden, FBI Direktörü Wray'in görevde kalmasını istiyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Şunu net bir şekilde söylemek isterim ki Başkan Joe Biden, (FBI Direktörü) Chris Wray'in görevde kalmasını istiyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Şunu net bir şekilde söylemek isterim ki Başkan Joe Biden, (FBI Direktörü) Chris Wray'in görevde kalmasını istiyor. Biden'ın Wray'in yaptığı işe güveni tam." ifadesini kullandı.

Sözcü Psaki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünkü basın toplantısında FBI Direktörü Chris Wray ile ilgili soruya yanıt vermeyerek, istemeyerek yol açtığı kafa karışıklığından dolayı özür diledi.

Psaki, "Şunu net bir şekilde söylemek isterim ki Başkan Joe Biden, Wray'in görevde kalmasını istiyor. Biden'ın Wray'in yaptığı işe güveni tam." ifadesine yer verdi.

Amerikan basınının konuyu yakından takip eden kaynaklara dayandırdığı haberlerinde de Biden'ın, FBI Direktörü Wray'in görevini sürdürmesini istediği belirtilmişti.

Trump'ın bu göreve atadığı Wray, 6 Ocak Kongre baskınının ardından yeterli önlemlerin alınmadığı eleştirilerine maruz kalmıştı.

Kongre baskınının ardından Demokratlar, Trump'a karşı ikinci kez azil soruşturması başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan