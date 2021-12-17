Beyaz Saray: Biden, 2024 başkanlık seçimleri için yeniden aday olmayı planlıyor - Haberler
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Beyaz Saray: Biden, 2024 başkanlık seçimleri için yeniden aday olmayı planlıyor

Beyaz Saray: Biden, 2024 başkanlık seçimleri için yeniden aday olmayı planlıyor
AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayı planladığını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayı planladığını bildirdi.

Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Wall Street'e verdiği röportajdaki "Biden ile adaylık meselesini hiç görüşmedik." sözlerine değindi.

Bir gazetecinin, Harris'in sözlerine işaret ederek, Biden'ın adaylığı düşünüp düşünmediğini sorması üzerine Jean-Pierre, "Harris ve Biden'ın ne konuştuğuna ilişkin size bilgi veremem ancak şu an söyleyebileceğim tek şey, Biden'ın 2024'te yeniden aday olmayı planladığı." dedi.

Jean-Pierre, Biden'ın başkan yardımcılığı için tekrar Harris'i düşünebileceğini de sözlerine ekledi.

Beyaz Saray, Haiti'de kaçırılan ABD'li misyonerlerin serbest kalmasından memnun

Sözcü Yardımcısı Jean-Pierre, Haiti'de 16 Ekim'de bir çete tarafından kaçırılan ve kişi başına 1 milyon dolar fidye istenen ABD'li misyonerlerin tamamının serbest bırakılmasına ilişkin olarak da "Bu kişilerin serbest kalmasından ve gereken tedaviyi görmelerinden memnunuz." ifadesini kullandı.

Jean-Pierre, misyonerlerin kurtarılması için çalışan Federal Soruşturma Bürosu, Dışişleri Bakanlığı ve diğer kolluk kuvvetlerine teşekkür etti, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın da bu konuda 2 ayı aşkın süredir çabaladığını söyledi.

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AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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