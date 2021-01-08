Beyaz Saray, baskında ölen Kongre polisi için başsağlığı mesajı yayımladı
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Beyaz Saray, baskında ölen Kongre polisi için başsağlığı mesajı yayımladı

08.01.2021 18:31 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:35
Beyaz Saray, baskında ölen Kongre polisi için başsağlığı mesajı yayımladı

Beyaz Saray, Kongre baskını sırasında yaşamını yitiren Kongre polisi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Beyaz Saray, Kongre baskını sırasında yaşamını yitiren Kongre polisi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, görevinin başındaki bir güvenlik gücünün öldürülmesinin, barışı sürdürmenin önemini hatırlattığını kaydetti.

Deere, "Başkan Donald Trump ve yönetimi, Kongre polisi Brian Sicknick'in ailesine başsağlığı diliyoruz ve bu Amerikalı kahramanın yaşamını yitirmesinden üzüntü duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Pelosi'den de başsağlığı mesajı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Demokrat Nancy Pelosi de yazılı açıklamasında, öldürülen polisin ailesine başsağlığı dileyerek, Kongredeki bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdiğini belirtti.

Kongre baskını sırasında yaralanan polis yaşamını yitirmişti

ABD basınında dün çıkan haberlerde, 6 Ocak'ta Trump yanlılarının Kongreye baskını esnasında yaralanan polis Brian Sicknick'in öldüğü belirtilmişti.

Kongre Polisi ise önce Sicknick'in öldüğü haberlerini yalanlamış, ardından teyit etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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