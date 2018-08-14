Beyaz Saray: "Başkan Trump, Brunson'un Serbest Bırakılmaması Meselesinde Büyük Bir Hayal Kırıklığı...

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders düzenlediği basın toplantısında, "Başkan Donald Trump, Pastör Brunson'un serbest bırakılmaması meselesinde büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Ofisi Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, bugün basın mensupları ile bir araya geldi. Sanders, gazetecilerin Türkiye ile ABD arasında devam eden Brunson krizi hakkındaki sorularını cevapladı. Sanders'e öncelikle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD menşeli elektronik mallar hakkında verdiği boykot kararı hatırlatılarak, ABD'nin bunun hakkında bir tepkisi olup olmayacağı, ABD'nin de Türkiye'den aldığı ürünleri aynı şekilde boykot edip etmeyeceği sorusu yöneltildi. Sanders ise bu sorulara, "Bu konu hakkında herhangi bir idari duyurum yok" şeklinde cevap verdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın dün Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlatan Sanders, "Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton dün Türkiye Büyükelçisi ile Beyaz Saray'da görüştü. Konu hakkındaki devam eden endişelerimizi aktardık" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in bir Türk vatandaşını tutuklaması meselesinde İsrail hükümetine Türk vatandaşını bırakması için telkinde bulunulduğunu hatırlatarak, Pastör Brunson meselesinde Türkiye'nin tavrının bir hayal kırıklığı olup olmadığı sorusun üzerine ise Sanders, "Başkan Donald Trump Pastör Brunson'un serbest bırakılmaması meselesinde büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor" şeklinde konuştu. - WASHINGTON