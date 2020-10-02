Trump'a 'antikor kokteyli' verildi
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Trump'a 'antikor kokteyli' verildi

02.10.2020 23:56 | Son Güncelleme: 03.10.2020 00:10
Trump'a 'antikor kokteyli' verildi

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'a Covid-19 tedavisi sürecinde "Antikor Kokteyli" verildiği aktarıldı.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'a Covid-19 tedavisi sürecinde "Antikor Kokteyli" verildiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından gözler Beyaz Saray'a çevrildi. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'a Covid-19 tedavisi sürecinde bir doz (8 gram) "Antikor Kokteyli" verildiği aktarıldı. Trump'ın doktoru Sean P. Conley yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın tedavi sürecinde önlem olarak Regeneron tarafından üretilen Antikor Kokteyli'nden bir doz aldığını ifade ederek, antikorlara ek olarak Trump'a çinko, D vitamini, famotidin, melatonin ve aspirin verildiğini dile getirdi. Conley, "Bu öğleden sonra Başkan Trump yorgun ama morali yerinde. Uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından değerlendiriliyor. Birlikte bir sonraki adımlarla ilgili olarak Başkana ve eşine tavsiyelerde bulunacağız" ifadelerini kullandı.

First Lady Trump'ın semptomları arasında öksürük ve baş ağrısı olduğu belirtilirken, ailenin geri kalanının Covid-19 testinin negatif çıktığı bildirildi.

ABD'li biyoteknoloji şirketi Regeneron tarafından geliştirilen Antikor Kokteyli'nin 29 Eylül'de yapılan denemelerinde virüsle enfekte olmuş ancak hastaneye kaldırılacak kadar hasta olmayan hastalarda viral seviyeleri azalttığı ve semptomları daha hızlı hafiflettiği belirtilmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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