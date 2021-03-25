Beyaz Saray, basının Meksika sınırındaki göçmen çocukların tutulduğu yerlere girmesine ilk kez izin verdi
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Beyaz Saray, basının Meksika sınırındaki göçmen çocukların tutulduğu yerlere girmesine ilk kez izin verdi

25.03.2021 04:23 | Son Güncelleme: 25.03.2021 04:27
Beyaz Saray, basının Meksika sınırındaki göçmen çocukların tutulduğu yerlere girmesine ilk kez izin verdi

Beyaz Saray, Kongre üyelerinin yaptığı ziyaret esnasında Meksika sınırındaki göçmen çocukların tutulduğu yerlerde basının görüntü almasına ilk kez izin verdi.

Beyaz Saray, Kongre üyelerinin yaptığı ziyaret esnasında Meksika sınırındaki göçmen çocukların tutulduğu yerlerde basının görüntü almasına ilk kez izin verdi.

ABD'de, ülkeye yasadışı yollarla gelen refakatsiz çocukların sayısının her geçen gün artması ve Joe Biden yönetiminin tutumu tartışılmaya devam ediliyor.

Beyaz Saray yetkilileri ve ABD Kongre üyelerinden oluşan bir grup bugün, Teksas'taki "Carrizo Springs" isimli göçmen merkezini ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Beyaz Saray da ilk kez çocukların tutulduğu merkezlere basın mensuplarının girmesine izin vermiş oldu.

Ancak söz konusu tesisin, ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığına bağlı olduğu ve çocukların büyük kısmının tutulduğu ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza birimine bağlı tesislere hala basının girmesine izin verilmediği kaydedildi.

Öte yandan söz konusu merkezde tutulan çocukların Kovid-19 salgınından korunacak ortamda olmadığına ve merkezin gitgide kalabalıklaştığına dikkat çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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