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Beyaz Saray, Afrika'ya 9 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderecek

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
Beyaz Saray, Afrika'ya 9 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderecek

ABD yönetiminin Afrika'ya 9 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı göndereceği bildirildi.

ABD yönetiminin Afrika'ya 9 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı göndereceği bildirildi.

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Direktörü Jeff Zients, düzenlediği günlük basın toplantısında, Omicron varyantının gölgesinde Kovid-19'a ilişkin endişelerin tüm dünyada arttığına işaret etti.

ABD'nin Afrika'ya 9 milyon doz aşı göndereceğini kaydeden Zients, "Başkan Joe Biden en başından bu yana Amerikan halkı ve ekonomisini korumak istiyorsak virüsü dünyanın her yerinde yenmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun da anlamı dünyanın her yerini aşılamaktır." ifadesini kullandı.

Zients, Biden'ın dün yaptığı konuşmada, gelecek 100 gün içinde yurt dışına 200 milyon dozdan fazla aşı gönderme sözünü anımsattı.

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AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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