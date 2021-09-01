Beyaz Saray, Afganistan'dan tahliye edilenlerin yüzde 77'sinin Afgan olduğunu açıkladı
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Beyaz Saray, Afganistan'dan tahliye edilenlerin yüzde 77'sinin Afgan olduğunu açıkladı

Beyaz Saray, Afganistan'dan tahliye edilenlerin yüzde 77'sinin Afgan olduğunu açıkladı
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Afganistan'dan tahliye edilen yaklaşık 120 bin kişiden yüzde 77'sinin Özel Göçmen Vizesine (SIV) başvurmaya hak kazanan Afganlar olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Afganistan'dan tahliye edilen yaklaşık 120 bin kişiden yüzde 77'sinin Özel Göçmen Vizesine (SIV) başvurmaya hak kazanan Afganlar olduğunu açıkladı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'da hala tahliye edilemeyen kişiler için girişimlerini sürdürdüklerini belirten Psaki, "Tahliye edilenlerden yüzde 77'si, Özel Göçmen Vizesi almaya hak kazanan Afganlardı." ifadesini kullandı.

Kabil Havalimanı için Türkiye ve Katar vurgusu

Psaki, çok konuşmamış olsalar da Afganistan'daki tahliyelerde uçaklardan başka yollara da başvurduklarına işaret ederek, bazı durumlarda helikopterlerle insan taşıdıklarını ancak güvenlik gerekçesiyle bunları açıklamadıklarını kaydetti.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın tahliyeler için tekrar işletmeye açılması yönünde çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Psaki, "Havalimanının tekrar faaliyete geçmesi için çalışıyoruz, havalimanının sivil kısmının açılması için Türk ve Katarlı ortaklarımız ile çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

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