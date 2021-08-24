Beyaz Saray: Afganistan'dan tahliye edilen Amerikan vatandaşlarının sayısı 4 binden fazla
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Beyaz Saray: Afganistan'dan tahliye edilen Amerikan vatandaşlarının sayısı 4 binden fazla

Beyaz Saray: Afganistan'dan tahliye edilen Amerikan vatandaşlarının sayısı 4 binden fazla
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Afganistan'dan bugüne kadar tahliye edilen Amerikan vatandaşlarının sayısını 4 binden fazla olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Afganistan'dan bugüne kadar tahliye edilen Amerikan vatandaşlarının sayısını 4 binden fazla olduğunu açıkladı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ilk kez Afganistan'dan tahliye edilen Amerikan vatandaşlarının sayısına ilişkin net rakam paylaştı.

Ulaşabildikleri herkese ulaşarak Afganistan'dan tahliye sürecini yürüttüklerini belirten Psaki, "Bugüne kadar 4 binden fazla ABD pasaportlu kişiyi tahliye ettik. Vatandaşların aileleri de eklendiğinde bu rakam artıyor." dedi.

Taliban'ın bugün yaptığı ve Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin havalimanlarına erişimi kısıtlayacağı yönündeki açıklamasını da değerlendiren Psaki, kendileriyle çalışan ve Özel Göçmen Vizesi alma hakkı bulunan kişilerin güvenli şekilde havalimanına ulaşması için çalıştıklarını vurguladı.

ABD'nin Afganistan'dan 31 Ağustos'ta tamamen çıkma takvimine bağlı kaldığını vurgulayan Psaki, "Askerlerimizin toparlanması için biraz zamana ihtiyacımız olacak." değerlendirmesiyle tahliyelerin daha önce durabileceğinin sinyalini verdi.

Beyaz Saray bugün yaptığı açıklamada 14 Ağustos'tan bu yana yaklaşık 58 bin 700 kişinin Afganistan'dan tahliye edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

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