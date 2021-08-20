Beyaz Saray: Afganistan'dan dün yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi
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Beyaz Saray: Afganistan'dan dün yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi

Beyaz Saray: Afganistan'dan dün yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW Beyaz Saray, Afganistan'dan dün yaklaşık 3 bin kişinin tahliye edildiğini, bunlardan yaklaşık 350'sinin ABD vatandaşı olduğunu bildirdi.

NEW Beyaz Saray, Afganistan'dan dün yaklaşık 3 bin kişinin tahliye edildiğini, bunlardan yaklaşık 350'sinin ABD vatandaşı olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, 19 Ağustos'ta 16 C-17 numaralı uçuşla Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'ndan yaklaşık 350 Amerikan vatandaşı dahil yaklaşık 3 bin kişiyi tahliye etti." ifadesine yer verildi.

Ek tahliye edilenlerin arasında ABD vatandaşlarının yanı sıra Özel Göçmenlik Vizesi (SIV) başvuru sahipleri ve aileleriyle savunmasız Afganların da yer aldığı kaydedilen açıklamada, 14 Ağustos'tan bu yana yaklaşık 9 bin kişinin, temmuz sonundan itibaren de toplam 14 bin kişinin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada son 24 saatte ABD ordusunun 11 charter uçuşunu yönettiği, bu yolcuların söz konusu rakama dahil olmadığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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