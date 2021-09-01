Beyaz Saray: Afganistan'da Taliban'ı tanımak için acelemiz yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beyaz Saray: Afganistan'da Taliban'ı tanımak için acelemiz yok

Beyaz Saray: Afganistan'da Taliban'ı tanımak için acelemiz yok
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Afganistan'da Taliban'ı tanımak için aceleleri olmadığını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Afganistan'da Taliban'ı tanımak için aceleleri olmadığını açıkladı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Afganistan ile diplomatik ilişkileri sürdürmek adına Taliban'ı tanıyıp tanımayacağının sorulması üzerine Psaki, "Her durumda olduğu gibi bu da şartlara bağlı ancak şu anda bu hükümeti tanımak için bir acelemiz yok." yanıtını verdi.

Psaki, Biden'ın "Her Amerikalı ülkeden çıkana kadar Afganistan'dan çıkmayacağız." sözünden dolayı pişmanlık duyup duymadığı sorusunu, "Tüm Amerikan vatandaşlarını Afganistan'dan çıkarma sözünde bir değişiklik yok, bu sözümüze sadık kalacağız." şeklinde yanıtladı.

Biden'ın Afganistan'dan son uçağın kalktığını nasıl öğrendiğini de anlatan Psaki, ulusal güvenlik ekibiyle toplantısı esnasında Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Biden'a verdiği not ile Afganistan'dan çekilmenin tamamlandığını bildirdiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

Biden, Afganistan işgalini bitirme kararını savundu
Biden, Afganistan işgalini bitirme kararını savundu
BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'yeni bir döneme giren Afganistan'da insani felaket kapıda' uyarısı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten "yeni bir döneme giren Afganistan'da insani felaket kapıda" uyarısı
ABD, Afganistan'dan çekilme sürecini tamamladı (1)
ABD, Afganistan'dan çekilme sürecini tamamladı (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Emine Erdoğan Zeynep Gül Yılmaz Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Münir Özkul Hande Erçel Düm Tek Tek
Spor Ali Koç Burak Elmas Şenol Güneş Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Beyaz Saray: Afganistan'da Taliban'ı tanımak için acelemiz yok - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 00:22:21. #1.15#

title