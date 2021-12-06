Beyaz Saray, ABD'nin Çin'in insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na diplomatik boykot uygulayacağını...
Beyaz Saray, ABD'nin Çin'in insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na diplomatik boykot uygulayacağını duyurarak, olimpiyatlara diplomatik veya resmi temsilci gönderilmeyeceğini açıkladı.
Beyaz Saray, ABD'nin Çin'in insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na diplomatik boykot uygulayacağını duyurarak, olimpiyatlara diplomatik veya resmi temsilci gönderilmeyeceğini açıkladı. - WASHINGTON
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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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