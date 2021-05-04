Beyaz Saray, ABD ile İran arasındaki mahkum takası iddialarını yalanladı
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Beyaz Saray, ABD ile İran arasındaki mahkum takası iddialarını yalanladı

Beyaz Saray, ABD ile İran arasındaki mahkum takası iddialarını yalanladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD ile İran arasında mahkum takasına yönelik bir anlaşma olmadığını aktardı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD ile İran arasında mahkum takasına yönelik bir anlaşma olmadığını aktardı.

ABD ve İran arasından mahkum takasına ilişkin haberler arka arkaya yalanlanmaya devam ediyor. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında mahkum takasına yönelik bir anlaşma olmadığını aktararak, söz konusu anlaşmanın Viyana görüşmelerinin bir parçası olmadığını vurguladı. Psaki, "Hafta sonu mahkumları değiştirmek için bir anlaşmaya varıldığına dair çıkan haberler doğru değildi" dedi. "Şu anda bu 4 Amerikalının serbest bırakılması konusunda bir anlaşma yok" diyen Psaki, İran'da tutuklu bulunan Amerikalıları eve getirme çabalarının Washington ile Tahran arasındaki doğrudan ve dolaylı kanallar aracılığıyla "en üst düzeyde" artırıldığını da sözlerine ekledi. Psaki, konunun 2015 Ortak Kapsamlı Eylem Planını yeniden canlandırmak ve hem ABD hem de İran'ı nükleer anlaşmanın şartlarına uygun hale getirmek amacıyla Viyana'da devam eden görüşmelerin bir parçası olarak gündeme getirilmediğini de vurguladı.

ABD-İran arasında anlaşma sağlandığı iddia edilmişti

Lübnan merkezli ve İran'a yakınlığı ile bilinen El Meyadin kanalı, ABD ve İran'ın karşılıklı mahkum takasında anlaştıklarını iddia etmişti. İsmi açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberde, İran'ın ABD'de tutulan 4 İranlı mahkum karşılığında, casusluk yapmakla suçlanan 4 ABD vatandaşını serbest bırakacağını ve ABD'nin 7 milyar dolarlık dondurulmuş İran fonlarını iade edileceği öne sürülmüştü.

Dışişleri Bakanlığından yalanlama gelmişti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, basında mahkum takasına ilişkin çıkan haberleri yalanlamış, "Bir mahkumu takası anlaşmasına ulaşıldığına dair raporlar doğru değil" ifadelerini kullanmıştı. Price, "Söylediğimiz gibi, her zaman İran'da gözaltına alınan veya kaybolan Amerikalıları gündeme getiriyoruz. Onları aileleriyle yeniden bir araya getirene kadar durmayacağız" demişti.

Beyaz Saray Genel Sekreteri Ron Klain ise katıldığı bir televizyon programında ise, mahkum takasında anlaşmaya varıldığına dair çıkan haberlerin doğru olmadığını, İran'da tutuklu bulunan 4 ABD vatandaşının serbest bırakılması konusunda bir anlaşma olmadığını açıklamıştı. "Onları serbest bırakmak için çok çalışıyoruz" diyen Klain, "Bunu her zaman gündeme getiriyoruz, ancak şu ana kadar bir anlaşma yok" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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