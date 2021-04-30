Beyaz Saray: "ABD'de 100 milyon kişi Covid-19'a karşı tamamen aşılandı"
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Beyaz Saray: "ABD'de 100 milyon kişi Covid-19'a karşı tamamen aşılandı"

Beyaz Saray: 'ABD'de 100 milyon kişi Covid-19'a karşı tamamen aşılandı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyaz Saray Covid-19 Koordinatörü Jeff Zients, ABD'de korona virüse (Covid-19) karşı 100 milyon kişinin tamamen aşılandığını belirterek, "100 milyon ABD'li, uzun ve zor bir yılın ardından Covid-19'a karşı korunduklarını bilerek iç rahatlığı ve ferahlık hissine sahip" dedi.

Beyaz Saray Covid-19 Koordinatörü Jeff Zients, ABD'de korona virüse (Covid-19) karşı 100 milyon kişinin tamamen aşılandığını belirterek, "100 milyon ABD'li, uzun ve zor bir yılın ardından Covid-19'a karşı korunduklarını bilerek iç rahatlığı ve ferahlık hissine sahip" dedi.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında aralarında ABD'nin de bulunduğu birçok ülkede aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Beyaz Saray Covid-19 Koordinatörü Jeff Zients basın toplantısında, ülke genelinde toplamda 100 milyon kişinin aşıların her iki dozunu da yaptırarak, Covid-19'a karşı tamamen aşılandığını duyurdu. Ülkede devam eden salgın sürecinde Covid-19'a karşı tamamen aşılanan kişilerin rahatladığını belirten Zients, "100 milyon ABD'li, uzun ve zor bir yılın ardından Covid-19'a karşı korunduklarını bilerek iç rahatlığı ve ferahlık hissine sahip. Aşı olma kararlarının sadece kendilerini değil, aynı zamanda ailelerini, arkadaşlarını ve çevrelerindeki toplumlarını da koruduğunu biliyorlar" ifadelerini kullandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) yeni maske kararına değinerek, tam aşılanan kişilerin artık dışarı çıkmanın tadını çıkarabileceğini belirten Zients, "Tamamen aşılananlar, bu hafta yayınlanan yeni CDC yönlendirmelerine göre, maske takmadan aileleriyle parka gitmenin, dışarıda arkadaşlarıyla yemek yemenin, sosyalleşmenin ve daha birçok açık hava etkinliğinin tadını çıkarabilecek" dedi.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden 27 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında, yönetiminin Covid-19'a karşı aşılama kampanyasında çarpıcı ilerleme kaydettiğini ve ABD'de yaşlı vatandaşlar arasında Covid-19 vaka ve can kaybı sayılarının önemli ölçüde azaldığını belirtmişti. Biden, "Bugün itibariyle 100 günden daha kısa bir süre içinde, yaşlılarımızın yüzde 67'sinden fazlası, üçte ikisi artık tamamen aşılanmıştır. ve yaşlılarımızın yüzde 80'inden fazlası en az bir doz aşı oldu. Bu çaba, ABD'li yaşlılar arasındaki ölümlerde yüzde 80'lik, hastaneye kaldırılmada ise yüzde 70 düşüşle sonuçlandı" ifadelerini kullanmıştı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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