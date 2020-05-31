Beyaz Saray'a yaklaşmak isteyen göstericileri polis engelledi - WASHINGTON
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Beyaz Saray'a yaklaşmak isteyen göstericileri polis engelledi - WASHINGTON

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için Washington DC'de gösteri düzenlendi.

31.05.2020 02:12 | Son Güncelleme: 31.05.2020 02:18

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için Washington DC'de gösteri düzenlendi. Gösteri sırasında polis ile protestocu grup arasında gerginlik yaşandı. Beyaz Saray'ın önündeki parka girmek isteyen göstericilere polis engel oldu.

Beyaz Saray'a yaklaşmak isteyen göstericileri polis engelledi - WASHINGTON

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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