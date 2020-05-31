Beyaz Saray'a yaklaşmak isteyen göstericileri polis engelledi - WASHINGTON ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için Washington DC'de gösteri düzenlendi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için Washington DC'de gösteri düzenlendi. Gösteri sırasında polis ile protestocu grup arasında gerginlik yaşandı. Beyaz Saray'ın önündeki parka girmek isteyen göstericilere polis engel oldu.

Kaynak: AA