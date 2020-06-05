Beyaz Saray'a çıkan caddenin ortasına "Siyahların Hayatı Önemli" sloganı yazıldı
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Beyaz Saray'a çıkan caddenin ortasına "Siyahların Hayatı Önemli" sloganı yazıldı

ABD'nin başkenti Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, Başkan Donald Trump'a kentteki askeri birlikleri çekmesi için mektup yollarken, Beyaz Saray'a çıkan 16'ncı caddenin ortasına da büyük harflerle "Siyahların Hayatı Önemli" sloganını yazdırdı.

05.06.2020 22:08 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:13

ABD'nin başkenti Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, Başkan Donald Trump'a kentteki askeri birlikleri çekmesi için mektup yollarken, Beyaz Saray'a çıkan 16'ncı caddenin ortasına da büyük harflerle "Siyahların Hayatı Önemli" sloganını yazdırdı.

Beyaz Saray'a çıkan caddenin ortasına 'Siyahların Hayatı Önemli' sloganı yazıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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