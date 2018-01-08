Beyaz Saray: "200 Bin El Salvadorlu ABD'yi Terk Etmeli"

ABD'de Donald Trump yönetimi, 200 bin El Salvadorlunun ülkede yaşaması ve çalışması için verilen izin belgelerinin iptal edileceğini açıkladı.

Trump yönetimi, 200 bin El Salvadorlunun ABD'de yaşaması ve çalışması için verilen izin belgelerinin iptal edileceğini açıkladı. Ancak Ulusal Güvenlik Bakanlığı, El Salvadorluların 9 Eylül 2019 tarihine kadar ABD'de kalmalarına izin veriyor.

2001 yılında Orta Amerika ülkesi El Salvador'u sarsan deprem sonrası binlerce kişi, İnsani Yardım Programı Geçici Koruma Statüsü'nden (TPS) yararlandı. - WASHINGTON