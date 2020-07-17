Beyaz Saray, 18 eyalete Kovid-19 için "kırmızı bölge" uyarısı yapmış
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Beyaz Saray, 18 eyalete Kovid-19 için "kırmızı bölge" uyarısı yapmış

Beyaz Saray'ın 18 eyalete yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki yeni vaka artışlarında "kırmızı bölge" oldukları ve normalleşme sürecini bırakarak barlar ve spor salonları gibi mekanları kapatma uyarısı yaptığı ortaya çıktı.

Beyaz Saray, 18 eyalete Kovid-19 için
17.07.2020 19:51 | Son Güncelleme: 17.07.2020 19:54

Beyaz Saray'ın 18 eyalete yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki yeni vaka artışlarında "kırmızı bölge" oldukları ve normalleşme sürecini bırakarak barlar ve spor salonları gibi mekanları kapatma uyarısı yaptığı ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede son dönemde rekor sayıya ulaşan vaka sayılarına rağmen ülkenin normale dönmesinde ısrarcı hareket ederken, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünün bazı eyaletleri uyardığı belge basına sızdı.

Söz konusu belgeye göre, Beyaz Saray 18 eyaletteki vaka artışlarını hesaba katarak buraları "kırmızı bölge" ilan etti.

Belgede kırmızı bölgedeki eyaletlere, normalleşme sürecini bırakarak, barları ve spor salonlarını yeniden kapatmaları ve 10'dan fazla kişinin bir araya gelmelerini yasaklamaları uyarısında bulunuldu.

Söz konusu eyaletler Alabama, Arkansas, Arizona, California, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Louisiana, Mississippi, North Carolina, Nevada, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas ve Utah olarak sıralandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Sözcüsü Devin O'Malley ise söz konusu belgenin varlığını doğrulayarak, bu belgenin Kovid-19 ile Mücadele Gücünün haftalık olarak eyaletlere gönderdiği belgelerden biri olduğunu belirtti.

ABD'de Kovid-19 günlük vaka artışında yeni rekor

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de, vaka sayısı, son 24 saatte 78 bin 695 artışla günlük yeni bir rekor kırarak, 3 milyon 698 bin 358'e ulaşmıştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 950 artarak, 141 bin 150'ye çıkmıştı.

Kaynak: AA

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