Beyaz Rusya kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! 2021 Belarus (Beyaz Rusya) kadın voleybol oyuncuları isimleri nedir?
2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası başladı. Şuanda grup maçları tamamlandı ve son 16 turuna geçildi. Ülkemizin grupta rakipleri ise grupta Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollanda olmuştu. Diğer gruplardan Beyaz Rusya da son 16 ya kaldı. Bunun ardından Beyaz Rusya kadın voleybol takımı oyuncuları kimlerdir, kadrosu nedir merak edildi. Peki, Beyaz Rusya voleybol takımı oyuncuları kimlerdir? Belarus voleybol hangi oyuncu, boyu kaç, kilosu kaç, kaç yaşındadır? İşte bilgiler...
2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası grup maçları devam ederken son 16'da mücadele edecek olan Beyaz Rusya'nın oyuncuları araştırılıyor. Peki, Beyaz Rusya kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? Beyaz Rusya bayan voleybol oyuncuları isimleri Beyaz Rusya milli takım kadın voleybol kadrosu kimlerden oluşuyor? Belarus voleybol kadın oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
BEYAZ RUSYA (BELARUS) KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU VE OYUNCULARI
Koç : Stanislav SALIKOV
- PANASENKA Viktoryia : Libero : Boyu : 174
- STOLIAR Nadzeya : Orta blokçu : Boyu : 183
- KANANOVICH Anastasiya : Setter : Boyu : 178
- TUPIKINA Hanna : Orta blok : Boyu : 184
- HARELIK Anastasiya : Karşısı : Boyu : 185
- SMIRNOVA Nadzeya : Dış smaçör : Boyu : 180
- BIALIAUSKAYA Vealeta : Libero : Boyu : 165
- FEDARYNCHYK Alena : Libero : Boyu : 178
- MINIUK Yuliya : Orta bloker : Boyu : 189
- VLADYKA Nadzeya : Orta blok : Boyu : 192
- SAKOLCHYK Katsiaryna : Dış smaçör : Boyu : 183
- SHUPIANIOVA Anastasiya : Karşısı: Boyu : 186
- BAHAYEVA Lizaveta : Pasör : Boyu : 174
- KLIMETS Hanna : Karşısında : Boyu : 186
- JAAFAR Hanna : Setter : Boyu : 173
- MARKEVICH Tatsiana : Dış smaçör : Boyu : 183
- VAKULKA Darya : Karşısı : Boyu : 189
- LAPATO Anastasiya : Setter : Boyu : 190
- DAVYSKIBA Hanna : Dış smaçör : Boyu : 188
- KASTSIUCHYK Vera : Karşısı : Boyu : 191
- VALADZKO Darya : Orta blok : Boyu : 190
- LIABIODKINA Kseniya : Dış smaçör : Boyu : 180
- SHAHUN Anastasiya : Orta blok : Boyu : 185
- LAZIUK Alena : Orta blokçu : Boyu : 184