Beyaz Rusya kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! 2021 Belarus (Beyaz Rusya) kadın voleybol oyuncuları isimleri nedir?

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası başladı. Şuanda grup maçları tamamlandı ve son 16 turuna geçildi. Ülkemizin grupta rakipleri ise grupta Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollanda olmuştu. Diğer gruplardan Beyaz Rusya da son 16 ya kaldı. Bunun ardından Beyaz Rusya kadın voleybol takımı oyuncuları kimlerdir, kadrosu nedir merak edildi. Peki, Beyaz Rusya voleybol takımı oyuncuları kimlerdir? Belarus voleybol hangi oyuncu, boyu kaç, kilosu kaç, kaç yaşındadır? İşte bilgiler...