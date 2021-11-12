BEYAZ RUSYA - Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor - Haberler
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BEYAZ RUSYA - Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor

AA - Haberler | Güncel

Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilerin beklediği bölgede yaşam koşulları her geçen gün zorlaşırken bulundukları kampa gelenlerin sayısı da artıyor.

Belarus- Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilerin beklediği bölgede yaşam koşulları her geçen gün zorlaşırken bulundukları kampa gelenlerin sayısı da artıyor. Belarus'un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır noktasında çoğunluğu Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler, sınırdaki bekleyişleri sürdürdü.

BEYAZ RUSYA - Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor

BEYAZ RUSYA - Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor

BEYAZ RUSYA - Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor

AA - Son Dakika Haberleri

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