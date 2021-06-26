Beyaz Rusya'da bataklık futbol turnuvası
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Beyaz Rusya'da bataklık futbol turnuvası

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Beyaz Rusya'nın başkenti Minsk'in Pukhovichi ilçesinde "dünyanın en kirli futbol turnuvası" olarak adlandırılan 3. Bataklık Futbol Turnuvası düzenlendi.

Beyaz Rusya'nın başkenti Minsk'in Pukhovichi ilçesinde "dünyanın en kirli futbol turnuvası" olarak adlandırılan 3. Bataklık Futbol Turnuvası düzenlendi. Ayakkabılarını bataklık içinde kaybetmemek için bantla saran oyuncuların maç sırasında zorlanmalarının yanı sıra eğlenceli anlar yaşadığı görüldü.

Beyaz Rusya'da bataklık futbol turnuvası
Beyaz Rusya'da bataklık futbol turnuvası
Beyaz Rusya'da bataklık futbol turnuvası
Beyaz Rusya'da bataklık futbol turnuvası

Kaynak: Anadolu Ajansı

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