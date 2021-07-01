Beyaz perde vizyona girecek yeni filmlerle yarın açılıyor
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Beyaz perde vizyona girecek yeni filmlerle yarın açılıyor

Beyaz perde vizyona girecek yeni filmlerle yarın açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pandemiyle gelen yasakların ardından sinema salonları yarın vizyona girecek yeni filmlerle birlikte açılıyor.

Pandemiyle gelen yasakların ardından sinema salonları yarın vizyona girecek yeni filmlerle birlikte açılıyor.

Salgın nedeniyle uzun zamandır kapalı olan sinema salonları yeni normalleşme kapsamında yarın kapılarını açıyor. Bir dizi önlemlerle açılacak olan sinema salonlarındaki hazırlıklar görüntülendi. Salona girişlerde HES kodu, maske mesafe gibi önlemlerin yanı sıra seyirciler arasında da boş koltuklar bırakılarak oturulacak.

"Hızlı ve Öfkeli serisinin son filmi yarın vizyonda"

Yapılan hazırlıklar hakkında bilgi veren sinema salonu müdürü Sadık Karabulut, "Sinema sektörü olarak ilk günden beri kapalıyız, arada tedbirlerimizi alarak açılış yaptık ama içerik yetersizliğinden ve vakaların artmasından dolayı tekrar kapandık. Şu an aşının aldığı hızdan ve vaka sayılarındaki düşüşten dolayı tekrar güzel filmlerle açmayı planlıyoruz. 2020'nin planında olan birçok filmi artık hızlı bir şekilde vizyona alarak, 2021'in filmleriyle birlikte sektörü tekrardan eski, eğlenceli haline getirmeyi planlıyoruz. En çok beklentisi olan filmimiz 'Hızlı ve Öfkeli' yarın vizyonda. Salonlarımızda koltuklar arası boşluk bırakıyoruz, fuaye alanında salonlarımızda gişe ve büfe kısmında gerekli hijyen malzemeleri bulunduruyoruz. Yine uyarıcı levhalar ve arkadaşlarımızın bildirimleri ile sıra oluşmasın diye çalışmalarımız var. Sinema özlemi çeken herkesin sinemaya gelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Beyaz perde vizyona girecek yeni filmlerle yarın açılıyor
Beyaz perde vizyona girecek yeni filmlerle yarın açılıyor
Beyaz perde vizyona girecek yeni filmlerle yarın açılıyor
Beyaz perde vizyona girecek yeni filmlerle yarın açılıyor
Beyaz perde vizyona girecek yeni filmlerle yarın açılıyor
Beyaz perde vizyona girecek yeni filmlerle yarın açılıyor
Beyaz perde vizyona girecek yeni filmlerle yarın açılıyor
Beyaz perde vizyona girecek yeni filmlerle yarın açılıyor
Beyaz perde vizyona girecek yeni filmlerle yarın açılıyor
Beyaz perde vizyona girecek yeni filmlerle yarın açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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