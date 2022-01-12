DENİZLİ (İHA) - Beyaz örtüyle uyanan Denizli'de kar kalınlığı 30 santimetreye yükseldi

DENİZLİ Denizli'nin Çameli ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve halen etkisini sürdüren yağışla birlikte, kar kalındığı 30 santimetreye kadar yükseldi. Hava sıcaklığının eksileri gördüğü kentte, eğitime 1 gün ara verilirken bazı çalışanlar idari izinli sayıldı.

Denizli'nin rakım olarak en yüksek ilçelerinden birisi olan Çameli'de, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü Çameli'de, akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, sabaha kadar devam edince vatandaşlar güne bembeyaz bir örtüyle uyandı. Kar kalındığı kent merkezinde 30, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye kadar yükseldi. Zaman zaman ulaşımda da aksamaların yaşanması nedeniyle, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Çameli Belediyesi ekipleri ilçe genelinde çalışma başlattı.

Günlük yaşamı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışının insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğinden 1 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim öğretime devam edilmesine, engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına karar verildi.