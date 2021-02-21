Beyaz örtüyle kaplanan Uzungöl, buz tuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beyaz örtüyle kaplanan Uzungöl, buz tuttu

21.02.2021 17:30 | Son Güncelleme: 21.02.2021 17:34
Beyaz örtüyle kaplanan Uzungöl, buz tuttu

TRABZON'un Çaykara ilçesinde Karadeniz'in ünlü turizm merkezindeki Uzungöl'ün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı.

TRABZON'un Çaykara ilçesinde Karadeniz'in ünlü turizm merkezindeki Uzungöl'ün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı. Karla birlikte beyaza bürünen bölgede, kartpostallık görüntüler oluştu.

Karadeniz Bölgesi'ne soğuk havayla gelen kar, Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olmayı sürdürüyor. Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğa harikası olan turizm merkezi Uzungöl, yağan karla ayrı güzelliğe bürünüyor. Salgın döneminde en sakin günlerini geçiren Uzungöl'de göl yüzeyinin, soğuk havanın da etkisiyle yer yer buz tuttuğu görüldü. Bölgedeki otel ve kafeterya işletmecileri, cep telefonu kameralarıyla fotoğrafladıkları buz tutan göl ve çevresini sosyal medya hesaplarından paylaştı.


Beyaz örtüyle kaplanan Uzungöl, buz tuttu
Beyaz örtüyle kaplanan Uzungöl, buz tuttu
Beyaz örtüyle kaplanan Uzungöl, buz tuttu
Beyaz örtüyle kaplanan Uzungöl, buz tuttu
Beyaz örtüyle kaplanan Uzungöl, buz tuttu
Beyaz örtüyle kaplanan Uzungöl, buz tuttu
Beyaz örtüyle kaplanan Uzungöl, buz tuttu
Beyaz örtüyle kaplanan Uzungöl, buz tuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Hande Erçel Demet Akalın
Spor Can Bartu Cenk Tosun Fatih Terim Aykut Kocaman Osman Özköylü
Tüm Haberler Muğla Şehit Suriye Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beyaz örtüyle kaplanan Uzungöl, buz tuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 17:38:21. #1.14#
title