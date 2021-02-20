Beyaz örtüyle kaplanan Karadeniz yaylaları ziyaretçilerine adeta nefes oluyor

Doğada huzur bulmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Karadeniz yaylaları, temiz havasıyla ziyaretçilerine adeta nefes oluyor.

Karadeniz Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, son dönemde yerini soğuk havaya ve kar yağışına bıraktı.

Kar dolayısıyla beyaz örtüyle kaplanan yaylalarda oluşan kartpostallık görüntüler, ziyaretçilerini cezbediyor.

Kar yağışı fırsata çeviren tatilciler, vakitlerini beyaz gelinliğini giyen yaylalarda geçiriyor. Karla kaplı yaylalar, temiz havasıyla da tatilcilere adeta nefes oluyor.

Giresun'un önemli turizm destinasyonlarının başında gelen Kümbet ve Kulakkaya yaylalarında ziyaretçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle özellikle bungalov tarzı işletmeleri tercih ediyor.

Kulakkaya Yaylası'na 5 kilometre mesafedeki Süllü mevkisinde pansiyon işleten Kemal Özkılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların kalabalıktan kaçmak için kırsal kesimi tercih ettiğini söyledi.

Karadeniz yaylalarına her geçen gün ilginin daha da arttığını belirten Özkılıç, "Özellikle bungalov tarzı müstakil konaklamaları tercih ediyorlar. Pandemi de başlayınca işletmemizdeki konaklamalarımız arttı. Son bir yıldır geçmişte hiç yaşamadığımız kadar yoğunluk yaşadık." dedi.

Özkılıç, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ziyaretçilerin cuma gününden tesise giriş yaptığını anlatarak, "Üç gün boyunca doğanın tadına varıyorlar. Kırsal turizmin, pandemi döneminde sekteye uğramadığı daha fazla prim yaptığı düşüncesindeyim. Hatta birkaç ay sonra yeni yatırımlar yapmayı, bungalov evler inşa etmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

"Kar yağışıyla yaylaların cazibesi daha da arttı"

Kümbet Yaylası'na 5 kilometre mesafede bulunan Koçkayası Tabiat Parkı'ndaki otelin işletme müdürü Orhan Anıl Kılınç ise yayla otelleri için kış aylarında en önemli unsurun kar olduğunu vurguladı.

Karla yaylaların cazibesinin daha da arttığının altını çizen Kılınç, "İnsanlar zaten pandemi döneminde evlerinde sıkıldıkları için yaylaları tercih ediyor. Bizim tesisimize gelenler kar topu, kardan adam, kızak gibi etkinliklerle vakit geçiriyorlar. Ailelerini bu şekilde pandemiden uzaklaştırıyorlar." ifadesini kullandı.

Kılınç, hafta sonları tesisin dolduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"20-30 tane de olsa hafta sonları tüm bungalovlarımız dolar. Otel odalarına insanların ilgisi azaldı, geçmişte daha çok otel odasına tercih vardı. Pandemiyle her şey artık tersine döndü, insanlar daha çok özel alanlarda kalmayı tercih ediyorlar."

"İnsanların bu kadar sıcak ve samimi olmasını beklemiyordum"

İstanbul'dan tatil için Kulakkaya Yaylası'na gelen Selma Kösen de bölgeye gelerek doğru tercih yaptığını vurgulayarak, "Nefes alabilmek için Karadeniz yaylalarını ettim. İlk defa geldim, aslında bu kadarını beklemiyordum, biraz kar tatili ve temiz hava olsun istemiştim. Evlerin ve buradaki insanların bu kadar sıcak ve samimi olmasını beklemiyordum." değerlendirmesinde bulundu.

Elif Bilge Tuncay da arkadaşlarıyla yaylada kar tatili yaptıklarını dile getirdi.

Şehir dışından gelen arkadaşlarının Giresun'un güzel doğasıyla tanıştığını anlatan Tuncay, şunları kaydetti:

"Aslında biz bu kadar kar yağacağını tahmin etmiyorduk, on üzerinden on ortamla karşılaştık, gerçekten beklentilerimizi karşıladı. Aynı zamanda temiz hava iyi geldi. Bence turizm denince akla gelebilecek yerlerden biri Giresun. Çünkü insanlar samimi, doğa da harika, kışı ayrı, yazı ayrı güzel."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin