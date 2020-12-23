Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük ve Abant büyülüyor
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Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük ve Abant büyülüyor

23.12.2020 12:59 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:02
Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük ve Abant büyülüyor

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük ve Abant tabiat parklarında, kar yağışının ardından kartpostallık görüntü oluştu.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük ve Abant tabiat parklarında, kar yağışının ardından kartpostallık görüntü oluştu.

Bölgede dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının ardından kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük ve 35 kilometre uzaklıkta yer alan Abant tabiat parklarının yüksek kesimleri karla kaplandı.

Bölgede kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında en sessiz günlerini yaşayan tabiat parkları, konaklamak ve günübirlik için gelen tatilcilere görsel şölen sunuyor.

Tabiat parklarına gelen yerli ve yabancı tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, bisiklete, ata ve faytona binerek keyifli vakit geçiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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