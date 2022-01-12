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Beyaz örtüyle kaplanan Çatalca havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Haberler | Güncel

Beyaz örtüyle kaplanan Çatalca havadan görüntülendiİSTANBUL İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

İSTANBUL (İHA) - Beyaz örtüyle kaplanan Çatalca havadan görüntülendi

İSTANBUL İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Beyaz örtü ile kaplanan Çatalca Akalan köyü drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden İstanbulluları uyardı. Beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un yüksek kesimlerinde sulu kar şeklinde etkili olmaya başladı. Çatalca'da etkili olan kar Akalan köyünü beyaz örtü ile kapladı. Karın yanı sıra fırtınada etkili olmaya devam ediyor. Beyaza bürünen köy havadan drone ile görüntülendi.

Beyaz örtüyle kaplanan Çatalca havadan görüntülendi

Beyaz örtüyle kaplanan Çatalca havadan görüntülendi

Beyaz örtüyle kaplanan Çatalca havadan görüntülendi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Son Dakika Haberleri

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