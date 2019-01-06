Beyaz Örtü" Muğla'nın Doğasına Güzellik Kattı

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı, Muğla'nın yüksek kesimlerinde ve Menteşe ilçesinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yaz mevsiminde denizi, kumu ve güneşli gün sayısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Muğla, kış aylarında da beyaza bürünen ormanlık alanlarıyla tatilcilere farklı alternatifler sunuyor.

Menteşe ilçesindeki Saburhane Mahallesi'nde bulunan Hisar Dağı'nın eteklerinde yer alan tarihi Muğla evleri de kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin her mevsim ayrı güzel olduğunu söyledi.

İlçe merkezine yaklaşık 2 yıldır kar düşmediğini belirten Gümüş, uyandıklarında çok alışık olmadıkları kar manzarasıyla karşılaşan vatandaşların Saburhane Meydanı'ndaki tarihi evlerin fotoğraflarını çekmek için geldiğini dile getirdi.

Öte yandan, ilçede kar yağışı zaman zaman ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bölgedeki yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.

İlçede 5 gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile Yayla mevkisi ve çevre yolundaki bazı tarım alanları su altında kaldı. Kar yağışıyla tarım alanları da beyaza bürünürken, gece sıcaklığın sıfırın altında 4 dereceye düşmesi nedeniyle arazideki sular da dondu.

Kaynak: AA