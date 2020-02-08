Beyaz örtü ile kaplanan İstanbul havadan görüntülendi

08.02.2020 12:51 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:52

İstanbul'da kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan şehrin kartpostallık görüntüleri izleyenleri kendine hayran bıraktı.



Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini göstermeye başlayan kar yağışı gün aydınlanınca şehri beyaza bürüdü. Haliç semalarında kayıt edilen görüntülerde tarihi yarımada ardından güneş huzmeleri beliriyor. Bir yandan kar yağışı yer yer devam ederken adaların üzerinde güneş kendini kimi zaman gösteriyor. Ortaya çıkan eşsiz manzara ise izleyenleri adeta büyülüyor.



Havadan çekilen görüntülerde tüm çatıların beyaza büründüğü görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA