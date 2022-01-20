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Beyaz örtü ile kaplanan çatılar böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Haberler | Genel

Beyaz örtü ile kaplanan çatılar böyle görüntülendiİSTANBUL Esenyurt'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı çatıları karla kapladı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Beyaz örtü ile kaplanan çatılar böyle görüntülendi

İSTANBUL Esenyurt'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı çatıları karla kapladı. Beyaza bürünen çatılar havadan görüntülendi.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı Mega kenti beyaza bürüdü. Bir çok ilçede etkili olan yağış nedeniyle evlerin çatıları beyaz örtü ile kaplandı. Esenyurt'ta kar yağışı yer yer devam ederken, beyaza bürünen çatılar havadan görüntülendi.

Beyaz örtü ile kaplanan çatılar böyle görüntülendi

Beyaz örtü ile kaplanan çatılar böyle görüntülendi

Beyaz örtü ile kaplanan çatılar böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Son Dakika Haberleri

Esenyurt, kar, Genel, Haber

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