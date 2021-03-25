Beyaz örtü altındaki İstanbul havadan görüntülendi

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası çatılardaki beyaz örtü havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası çatılardaki beyaz örtü havadan görüntülendi. Bulutların oluşturduğu görüntü de görenleri mest etti.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası havadan geçilen görüntüler görenleri adeta mest etti. Evlerin çatıları beyaza bürünürken, bulutların İstanbul semalarında oluşturduğu görüntü izleyenleri kendine hayran bıraktı. Kar yağışının ardından oluşan bulut manzarası ve beyaza bürünen çatılar havadan görüntülendi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı