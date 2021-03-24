Beyaz örtü altındaki İstanbul drone ile görüntülendi
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Beyaz örtü altındaki İstanbul drone ile görüntülendi

24.03.2021 11:12 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:20
Beyaz örtü altındaki İstanbul drone ile görüntülendi

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen çatılar drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen çatılar drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor. Etkili olan kar yağışıyla beraber kentin birçok noktası beyaza büründü. Beyaz örtü altına kalan çatılar drone ile havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde tüm çatıların beyaz örtü altında olduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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