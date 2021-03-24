Beyaz örtü altındaki İstanbul drone ile görüntülendi
24.03.2021 11:12 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:20
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen çatılar drone ile havadan görüntülendi.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen çatılar drone ile havadan görüntülendi.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor. Etkili olan kar yağışıyla beraber kentin birçok noktası beyaza büründü. Beyaz örtü altına kalan çatılar drone ile havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde tüm çatıların beyaz örtü altında olduğu görüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı