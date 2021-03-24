Beyaz örtü altında mest eden İstanbul manzarası
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Beyaz örtü altında mest eden İstanbul manzarası

24.03.2021 22:16 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:22

Beyaz örtü altında mest eden İstanbul manzarası İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen çatılar drone ile havadan görüntülendi.

Beyaz örtü altında mest eden İstanbul manzarası

İstanbul'da etkili olan kar yağışı kentin birçok noktasını beyaza bürüdü

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen çatılar drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor. Etkili olan kar yağışıyla beraber kentin birçok noktası beyaza büründü. Beyaz örtü altına kalan çatılar drone ile havadan görüntülendi. Havadan çekline görüntülerde tüm çatıların beyaz örtü altında olduğu görüldü.

Beyaz örtü altında mest eden İstanbul manzarası
Beyaz örtü altında mest eden İstanbul manzarası
Beyaz örtü altında mest eden İstanbul manzarası
Beyaz örtü altında mest eden İstanbul manzarası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ

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