Beyaz önlüklü ikizler karantina sürecini avantaja çeviriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyaz önlüklü ikizler karantina sürecini avantaja çeviriyor

Uşak'ta yaşayan 10 yaşındaki ikiz kardeşler, korona virüsten (Covid-19) dolayı evden çıkamayınca zamanlarını çeşitli aktiviteler yaparak değerlendiriyor.

Beyaz önlüklü ikizler karantina sürecini avantaja çeviriyor
29.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:10

Uşak'ta yaşayan 10 yaşındaki ikiz kardeşler, korona virüsten (Covid-19) dolayı evden çıkamayınca zamanlarını çeşitli aktiviteler yaparak değerlendiriyor. Beyaz önlükleri giyerek çeşitli deneyler yapan kardeşler, planlı geçen günlerinde bir saniye bile boş vakitlerinin olmadığını belirtti.

Öğretmen olan Ebru ve Mahmut Kara çiftinin çocukları olan 10 yaşındaki Ali Kayra Kara ve Tuğra Kara, evden çıkma yasaklarının olması dolayısıyla zamanlarını dolu dolu geçiriyor. Beyaz önlüklerini giyen ikizler evde kolayca bulunabilecek malzemelerle çeşitli deneyler yapıyor. Bunun yanı sıra resim yapmak, şiir yazmak gibi farklı hobiler elde ettiklerini belirten ikizlerden Ali Kayra Kara, boş vakitlerinin olmadığını ve bundan mutluluk duyduğunu belirtti.

"Hobilerimizin yetenek olduğunun farkına varabiliriz"

Okula gidemedikleri için oluşan boşluğu anne ve babalarıyla oluşturdukları plan sayesinde doldurduklarını belirten Ali Kayra Kara, "O plana göre bir saniye bile boş durmaya vaktimiz yok ki gerçekten bu benim için iyi bir şey. Derslerimi de takip ediyorum. Evde kaldığım için mutluyum. Çünkü istediğim hobiye zamanım kalıyor. Evde kalmak sandığımız kadar kötü bir şey değil. Hobilerimize zaman ayırıp hatta daha yeni hobiler keşfedip bunları ilerletebiliriz. Hatta hobilerle sınırlı kalmayıp yetenek olduğunu fark edebiliriz" dedi.

"Süreci avantaja çeviriyoruz"

Fen bilgisi öğretmeni olan Ebru Kara, çocukların evdeki boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla yapabilecekleri pek çok şeyin, çocuklara kazanım olduğunu kaydetti. Kara sözlerine şu şekilde devam etti:

"Öncelikle planlı yaşıyoruz, bu çok önemli. Plan olmadığı zaman çok fazla boşlukları oluyor ve canları sıkılıyor. Aile aktivitelerine, boş zamanlara, ders çalışmaya yer veriyoruz. Boş vakitlerde ailece oyun oynuyoruz. Onlar resim, kitap okuma gibi aktivitelerde bulunuyorlar. Farkında olmadıkları hobiler edindiler. Keyif alabilecekleri farklı alanlar keşfettiler. Empati kurmayı öğrendiler, biz de aynı şekilde öğrendik. Bu şekilde süreci avantaja çevirmeye çalışıyoruz." - UŞAK

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Haber
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haber
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi Haber
Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı Haber
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haber
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Haber
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
Slumdog Millionaire'in yıldızı ünlü aktör Irrfan Khan hayatını kaybetti
Slumdog Millionaire'in yıldızı ünlü aktör Irrfan Khan hayatını kaybetti
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Tunceli'de kayıp uzman çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni bulundu
Tunceli'de kayıp uzman çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni bulundu
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız
Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız
İBB'nin koronavirüs yardımlarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
İBB'nin koronavirüs yardımlarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Manisa'da husumetli iki aile arasında 'zeytin fidanı' kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Manisa'da husumetli iki aile arasında "zeytin fidanı" kavgası: 1 ölü 9 yaralı
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor
Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya sert tepki: Teröre destek verenler bu saldırıdan sorumludur
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya sert tepki: Teröre destek verenler bu saldırıdan sorumludur
Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması
Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
Bilim Kurulu Üyesi, bilinçsizce sokağa çıkanları uyardı: İkinci dalga ortaya çıkabilir
Bilim Kurulu Üyesi, bilinçsizce sokağa çıkanları uyardı: İkinci dalga ortaya çıkabilir
Koronavirüs önlemleri kapsamında Prof. Dr. Erbaş'tan ekmek önerisi: 90 derecelik fırında 10 dakika tutun
Koronavirüs önlemleri kapsamında Prof. Dr. Erbaş'tan ekmek önerisi: 90 derecelik fırında 10 dakika tutun
Uber'den sağlık çalışanlarına özel ücretsiz ticari taksi hizmeti
Uber'den sağlık çalışanlarına özel ücretsiz ticari taksi hizmeti
Afrin'de 42 kişinin öldüğü terör saldırısında olay yerinden ilk görüntüler
Afrin'de 42 kişinin öldüğü terör saldırısında olay yerinden ilk görüntüler
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 968 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 968 kişi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Berat Albayrak Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Magazin Deniz Seki Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Hatice Çarpar
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Lukas Podolski Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Mayıs Afrin Antalya
Şu an buradasınız: Beyaz önlüklü ikizler karantina sürecini avantaja çeviriyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 13:37:56. #1.14#
title