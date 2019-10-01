Beyaz önlüklerine rağmen İsrail'in hedefindeler

01.10.2019 12:44

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinde gösteri alanında görev yapan sağlık çalışanları, beyaz önlüklerine ve sadece yardım amaçlı orada bulunmalarına rağmen İsrail askerlerinin hedefi olmaktan kurtulamıyor.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın kaldırılması ve Filistinli mültecilerin topraklarına geri dönüşlerinin sağlanması talebiyle bir yılı aşkın süredir devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde şu ana kadar İsrail güçleri 200'den fazla Filistinliyi şehit etti, yüzlerce Filistinliyi yaralandı. İsrail askerlerinin, genç, yaşlı, kadın, çocuk demeden eylem alanında bulunan herkese ateş açtığı gösterilerde sağlık ekipleri de doğrudan askerlerce hedef alındı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre şu ana kadar söz konusu gösterilerde 4 sağlık çalışanı şehit oldu, yüzlerce sağlık çalışanı yaralandı.

Gazze'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, en son geçen cuma günü düzenlenen gösterilerde Han Yunus, Refah ve Gazze'nin kuzeyinde 9 sağlık personelinin yaralandığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'i yaralı eylemcilere insani yardımda bulunmalarını engellemek için sağlık ekiplerini kasıtlı olarak hedef almakla suçluyor.

8 yaşındaki çocuğa yardım etmek isterken yaralandı

Cuma günü düzenlenen gösterilerde elinden ve karnından yaralanan sağlık çalışanı Sabirin Kışta (28), hangi şartlarda İsrail askerlerinin hedefi olduğunu AA muhabirine anlattı.

İsrail-Gazze sınırı yakınında sırtından vurulan 8 yaşındaki bir çocuğu gördüğünü aktaran Kışta, "Kurşunun kalbe yakın bir noktaya isabet ettiğini görünce bağırmaya ve ağlamaya başladım. Askerlerin yanına gidip 'Niye o çocuğu vurdunuz? Size ne yaptı?' diyerek tepki gösterdim." ifadelerini kullandı.

Sağlık ekibi içinde çalışan kameramanın o sırada yanında olduğunu, İsrail güçlerinin onu arayıp bulunduğu yerden çekilmesini istediğini söyleyen Kışta, ancak bu durumda onları dinleyemeyeceğini ölmek üzere olan bir çocuk olduğunu dile getirdi.

"Yerimden ayrılmayı reddedince askerler ateş açmaya başladı. Yaklaşık 10 mermi attılar ancak hiçbiri isabet etmedi. Yaralılara yardım etmeye devam ettim." diye konuşan Kışta, birkaç dakika sonra eşinin gelip bölgeden ayrılması için kendisini ikna etmeye çalıştığını belirtti.

Kışta, eşi ve arkadaşlarının ısrarı üzerine bölgeden ayrılmaya karar verdiğini ancak o sırada İsrail askerlerinin attığı bir kurşunun eline isabet ettiğini, ardından karnı ve karaciğer zarını deldiğini söyledi.

Askerlerin attığı gaz fişeği doğrudan gözüne isabet etti

Sağlık çalışanı Salih el-Hac da (21) Han Yunus'un doğusundaki Huzaa bölgesinde düzenlenen gösterilerde insanlara yardım etmeye çalıştığı sırada doğrudan sol gözüne isabet eden gaz fişeği nedeniyle yaralandı.

Gaz fişeğinin kafatasında kırıklar, göz sinirlerinde yırtılmalar oluşturduğunu ve sol gözünde görme kaybına neden olduğunu belirten Hac, uluslararası topluma ve insan hakları kuruluşlarına "Filistin sağlık ekiplerine karşı işlediği suçlar dolayısıyla İsrail'i kınama ve işgal yönetiminden hesap sormaları" çağrısında bulundu.

İsrail, yaralı göstericilere yardım edilmemesi için sağlık ekiplerini kasten hedef alıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri başladığı Mart 2018'den bu yana İsrail'in orantısız güç kullandığını söyledi.

İsrail'in sivilleri öldürmeye yönelik bir politika uyguladığını dile getiren Kudra, eylemcilerin öldürülme kastıyla kafa ve göğüs kısımlarına ateş edildiğini vurguladı.

Gazze'deki sağlık çalışanlarının hayatları pahasına sivil eylemcilere yardım etmeye çalıştığını dile getiren Kudra, ancak İsrail güçlerinin bu kez de doğrudan sağlık çalışanlarını ve gösteri bölgelerindeki sağlık noktalarını hedef aldığını belirtti.

Kudra, İsrail'in yaralı göstericilere yardım edilmemesi için sağlık ekiplerini kasten hedef aldığını dile getirdi.

Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde şu ana kadar İsrail askerlerinin 4 sağlık çalışanını şehit ettiğini, 779 sağlık çalışanını yaraladığını aktaran Kudra, 133 ambulansın da zarar gördüğünü kaydetti.

Uluslararası kuruluşlar ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi gibi sağlık alanında hizmet veren kurumlara "Filistin sağlık ekiplerine yönelik koruma ve İsrail saldırılarını kınama" çağrısında bulunan Kudra ayrıca, İsrail'in sağlık çalışanlarına yönelik ihlallerinin uluslararası platformlarda gündeme getirilmesini istedi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Kaynak: AA