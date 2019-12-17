'Beyaz Önlük Giyme' töreni düzenlendi

17.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:52

Nezehat Çeçen Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Beyaz Önlük Giyme törenine, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Programda konuşan Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Veysal ÇOMAKLI, öğrencilerin duruluğun saflığın ve temizliğin simgesi olan beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımı attıklarını söyledi.

Doç. Dr. ÇOMAKLI, "Eğitim-öğretim hayatınız boyunca bu saflığı, sadakati ve dürüstlüğü kaybetmeyiniz. Kendinizi iyi yetiştirin, okuma alışkanlığı kazanın. İlerde elde edeceğiniz başarıların temelini bugünden atmanız lazım. Ülkemizin ve bizlerin geleceği sizlere emanet" dedi.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin, hastane ve özel kliniklerde çalışan meslektaşları ile yaptıkları röportaj videolarının gösterimi ile devam eden program, AİÇÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisi ve öğrencilerin mesleklerindeki ilk adımın simgesi olan beyaz önlükleri giymeleri ile sona erdi.

Kaynak: Bültenler