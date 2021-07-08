Beyaz Meleklerden Bayan Yavuz'a Ziyaret

Görev yaptıkları her ilde evinin kapılarını halka açan ve onları ağırlayan Vali Yavuz ve eşi Selda Hanımefendi +1 Gölcük Down Sendromlular Dernek yönetimi ve üyelerini Vali Konağı'nda misafir etti.

Görev yaptıkları her ilde evinin kapılarını halka açan ve onları ağırlayan Vali Yavuz ve eşi Selda Hanımefendi +1 Gölcük Down Sendromlular Dernek yönetimi ve üyelerini Vali Konağı'nda misafir etti.

Dernek çalışmalarına ilişkin bilgiler de alan Bayan Yavuz, misafirleriyle yakından ilgilenerek, keyifli ve samimi sohbet gerçekleştirdiler.

Keyifli geçen buluşmada gençlere hediyeler veren, fotoğraf çekilen Bayan Yavuz: "Burası, bizlerin değil sizlerindir. Ne zaman isterseniz kapımız açıktır. Bugüne kadar görev aldığımız illerde Vali bey ile 'Vali Konağı Milletin Konağı' projesini yürütüp kapımızı herkese açtık. Pandemi nedeniyle ancak sınırlı sayıda misafir kabul edebildik. Ziyaretinizle beni çok mutlu ettiniz. Geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. " dedi.

Ziyaretten memnun olarak ayrılan Dernek yönetimi ve üyeleri: "Hoş sohbetiniz, samimiyetiniz ve güzel yüreğinizle gönüllerimize dokundunuz. Sizlere sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. " dedi.

Kaynak: Habermetre