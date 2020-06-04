'Beyaz masa sosyal medyada' güzel sonuçlar doğuruyor
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'Beyaz masa sosyal medyada' güzel sonuçlar doğuruyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 'Beyaz Masa Sosyal Medyada' uygulamasıyla vatandaşlarla belediye arasında sağlam bir köprü oluştuğunu ve çok güzel öneriler geldiğini söyledi.

'Beyaz masa sosyal medyada' güzel sonuçlar doğuruyor
04.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:58

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 'Beyaz Masa Sosyal Medyada' uygulamasıyla vatandaşlarla belediye arasında sağlam bir köprü oluştuğunu ve çok güzel öneriler geldiğini söyledi.

Her çarşamba olduğu gibi bu hafta da vatandaşlarla sosyal medya hesabı üzerinden bir araya gelen Başkan Yalçın, sözlerine kendilerini evlerine misafir eden takipçilerine teşekkür ederek başladı. Vatandaşlarla aralarında çok güzel diyaloglar yaşandığına dikkat çeken Başkan Yalçın, oldukça yararlı öneriler geldiğini belirtti ve bunların Talas'ın kazanımları olacağını söyledi.

Yeni normalleşme sürecine de değinen Başkan Yalçın, maske, mesafe ve temizlik kuralına mutlaka riayet edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

ANINDA ÇÖZÜM

Daha sonra Başkan Yardımcıları ile birlikte vatandaşlardan gelen istekleri not alıp soruları cevaplayan Başkan Yalçın, proje gerektiren talepleri gündeme aldıklarını, kısa vadede çözülecek istekleri ise en kısa zamanda gidereceklerini söyledi.

Program esnasında bir takipçinin belirttiği adrese de anında ulaşan ekipler, istenilen temizlik çalışmasını sıcağı sıcağına yerine getirdi.

Geri dönüşüm, ilaçlama, okullar başta olmak üzere ilçe genelinde yapılan dezenfeksiyon çalışmaları, toplumsal etkinlikler ve 7/24 kütüphane gibi birçok konudan dolayı çok sayıda tebrik ve teşekkür alan Başkan Yalçın, 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde görme ve işitme engelliler için bir bölüm oluşturulacağının da müjdesini verdi.

2 KİTAP TANITTI

Kitaba olan düşkünlüğü ve geniş kütüphanesi ile bilinen Başkan Yalçın bu hafta da takipçilerine kitap tavsiye etmeyi unutmadı. İlk olarak Talas Amerikan Hastanesi'nde görev yapan 2 doktorun hikayesini işleyen '2 Doktor 1 Yolculuk' kitabını anlatan Başkan Yalçın, daha sonra da Türkiye'de modern anlamda psikoloji hastanesinin kurucusu olan Mazhar Osman'ı anlatan "Kapalı Kutudaki Fırtına" kitabını tanıttı. Başkan Yalçın son olarak da hem okuma hem de yazma konusunda toplum olarak kendimizi geliştirmemiz gerektiğinin altını çizdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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