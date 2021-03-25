Beyaz Masa çözüm üretiyor
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Beyaz Masa çözüm üretiyor

25.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:00
Beyaz Masa çözüm üretiyor

Yüreğir Belediyesi, son iki yılda Beyaz Masaya yazılı dilekçe, telefon, internet ve doğrudan yapılan 48 bin 280 istek ve öneriyi çözüme kavuşturdu.

Yüreğir Belediyesi, son iki yılda Beyaz Masaya yazılı dilekçe, telefon, internet ve doğrudan yapılan 48 bin 280 istek ve öneriyi çözüme kavuşturdu.

Yüreğir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Beyaz Masa birimi vatandaşların talep, şikayet ve önerilerini dinleyerek çözüme ulaştırma konusunda yoğun bir çaba sarf ediyor.

Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Beyaz Masa birimine gelen günlük başvuru sayısı 250'yi bulabiliyor. Bunlardan 100'ü yüz yüze görüşme olurken, 100'e yakını telefon ve e-mail aracılığıyla geliyor. Sosyal medya vasıtasıyla gelen rakamlar da eklendiğinde bu sayı günlük ortalama 250'ye yaklaşıyor.

Sokak temizliği ve sokak hayvanları ile ilgili şikayetler aynı gün çözüme kavuşturulurken diğer talepler ilgili müdürlüklere yönlendiriliyor. 'Beyaz Masa' bugüne kadar gelen 48 bin 280 talep ve önerinin en hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağladı.

Ayrıca belediye girişinde yer alan Halkla İlişkiler Karşılama Bankosundaki görevli halkla İlişkiler uzmanları hem vatandaşı doğru yönlendirmeye hem de bilgilendirmeye yardımcı oluyor.

Göreve geldikleri günden itibaren halka iç içe, şeffaf, ulaşılabilir belediye olmanın sözünü verdiklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Beyaz Masa hizmetimizden 48 bin vatandaşımız bize ulaştı ve sorunlarını ilettiler. Bu sorunlar ilgili birimlerimize ivedilikle ulaştırıldı ve gereken ilgi ve alaka gösterildi. Biz Yüreğir'de 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düşüncesinden hareketle hemşehrilerimize hizmet ulaştırıyoruz." dedi. - ADANA

Beyaz Masa çözüm üretiyor
Beyaz Masa çözüm üretiyor
Beyaz Masa çözüm üretiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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