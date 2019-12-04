"Beyaz kürklü gelincik" vatandaş kamerasına yakalandı
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"Beyaz kürklü gelincik" vatandaş kamerasına yakalandı

Sivas'ın Hafik ilçesinde, beyaz kürklü gelincik, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

04.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:00

'ın ilçesinde, beyaz kürklü gelincik, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünde görevli Burak Ayvalıoğlu, Acısu Köprüsü'nde suyun debisini ölçtüğü sırada beyaz kürklü bir hayvan gördü.

Ayvalıoğlu, daha sonra yaptığı araştırmada, cep telefonu kamerasıyla görüntülerini çektiği hayvanın, koruma altında bulunan ve gece avlandığı için görüntülenmesi zor olan beyaz kürklü gelincik olduğunu belirledi.

Burak Ayvalıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez karşılaştığı beyaz kürklü gelinciğin nadir görülen bir tür olduğunu öğrendiğini, hayvanı görünce çok şaşırdığını söyledi.

Kaynak: AA
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