Beyaz kumun zararları gözler önüne serildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyaz kumun zararları gözler önüne serildi

Muğla'nın Bodrum ilçesini Maldivlere çevirmek isteyen işletmelerin kullandığı kumun zararını Bodrum Belediye Başkanı uygulamalı olarak gösterdi.

Beyaz kumun zararları gözler önüne serildi
29.06.2020 14:13 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:51

Muğla'nın Bodrum ilçesini Maldivlere çevirmek isteyen işletmelerin kullandığı kumun zararını Bodrum Belediye Başkanı uygulamalı olarak gösterdi. Aras, denizden aldığı bir bardak suyun içerisine koyduğu beyaz kumun suyun berraklığının nasıl yok ettiğini gözler önüne serdi.

Bodrum'daki birçok işletme Silis, Aksit ve Mermer tozuyla sahillerini beyaza çevirme çalışmıştı. İşletmelere baskın yapan Bodrum Belediyesi ve Çevre İl müdürlüğü beyaz kuma savaş aşmış ve otellere ceza yağdırmıştı. İhbar üzerine ihbar alan Belediye ekipleri otellere baskın yapıp kumları dökmelerine izin vermiyor. Mermer tozu veya beyaz kumlarla Bodrum sahillerini Maldiv sahillerine çevirmeye çalışmaları ilçe halkını da ayaklandırdı.

Bodrum'un doğal yapısına uygun değil

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz Bodrum'un en ünlü plajlarından biri olan Paşatarlası sahilinde beyaz kumun zararlarını gösterdi. Aras, denizden aldığı bir bardak suyun içerisine koyduğu beyaz kumun suyun berraklığının nasıl yok olduğunu gözler önüne serdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kumların hem insan hem de çevreye zararı olduğunu ifade ederek "Biz doğaya, denize ve çevreye yapılan müdahalelerle mücadele ediyoruz. Normalde Bodrum kıyılarından binlerce, milyonlarca yılda oluşmuş, kumsalları kayalık bölgeleri, taşlık bölgeleri ve bir taraftan da poseydon çayırlarını korumak. Bunlar milyonlarca yılda oluşmuş. Siz buralara dışarıdan, doğanın dışından bir müdahale yaparsanız, oradaki hayat artık imkansız hale gelir. Bizim mücadelemiz tamamen bununla ilgilidir. Kent konseyimizle beraber doğaya yapılan müdahaleler konusunda her zaman söyleyecek bir sözümüz vardır. Son dönemlerde özellikle Bodrum'da sahillere dökülen beyaz kum döküm çalışmaları var. Bu tür yapılan çalışmaları gidip yerinde tespit ediyoruz ve gidip işlem yapıyoruz. Bu yapılan işlem bu doğa ile bu denizle örtüşmez. Buranın doğal bir dengesi var bırakalım bu şekilde devam etsin. Bu kumun çeşitli türlerinden bahsediyorlar. Mermer tozu, kuras, Silis kumu gibi. Bu kumların hiçbir masum değil. Bodrum'un bir kıyı kenar şekli var. Onun dışında yapılan müdahaleler doğru değil. Mermer tozunu bu bölgeden topluyorlar. Muğla, Yatağan ve Milas bölgesinde mermer ocakları var. Buralardan çıkan kalıntılar toparlanıyor ve beyaz kum diye bazen sahillere seriliyor. Bunun dışında da havai kumu, Maldiv kumu ve mısır kumu dedikleri çeşitli kumlar var. Hiç biri Bodrum'un dokusuna doğal yapısına uymaz. Bizim mücadelemiz bu kumlarla. Bununla ilgilide kumları seren işletmeler, oteller hepsine gidip müdahale ediyoruz. Uyarılarımızı yapıp işlemlerimiz yapıyoruz. Bodrum'un Bodrum gibi kalmasını istiyoruz.

Şu ana kadar beyaz kum seren 6 girişime müdahale ettik. Çevre konusunda ki yetki sadece bizde değil. Aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ve Çevre il müdürlüğümüzün de yetkileri var. Biz tespitlerimizi yapıyoruz, kabahatlar kanunu gereği işlem yapıyoruz. Çevre ile ilgili olan cezalarda Çevre İl Müdürlüğümüz yetkili. Onlarda zaten gereğini yapıyor. 6 işletmeye müdahale edip kumları geri toplattık. Dökmelerini engelledik. Kumu tutuğumuzda elimiz yapış yapış oluyor. İçerisinde ne madde olduğunu bilmiyoruz. İnsan sağlığını etkiliyen kanserojen madde bile ola bilir. " dedi.

Geleceğimizi yok ediyoruz

Kent Konseyi Başkanı ise maden artıklarından yapılan kumların kimi yerde kuars, kimi yerde kalsit kumu adı altında sahillere döküldüğünü söyleyerek; "Doğanın sezona yetişeceğim gibi bir telaşı olmadığı için milyonlarca yılda bu kumlar oluşuyor. Denizin etkisiyle yuvarlanıyorlar. Suni yapılan hiçbir malzeme milyonlarca yılda oluşan kum niteliğinde olmuyor. Bu kumun serildiği yerlerde deniz çok bulanık, serilmeyen yerlerde poseydon çayırları yok olmadığı için deniz nefes alıyor ve pırıl pırıl bir görüntü oluşturuyor. Geleceğimizi yok ediyoruz. Bazı oteller biz silis kumu kullandık diyorlar. Kot pantolonları kullanımında da kullanılıyor silis kumu ortalık ayağa kalkıyor"dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Obradovic'in ayrılığıyla sarsılan Fenerbahçe Beko, genel menajer Gherardini ile 2 yıllık sözleşme yeniledi Haber
Obradovic'in ayrılığıyla sarsılan Fenerbahçe Beko, genel menajer Gherardini ile 2 yıllık sözleşme yeniledi
İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular Haber
İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye bergüzar Korel'den esprili gönderme Haber
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye bergüzar Korel'den esprili gönderme
Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir Haber
Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Haber
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı Haber
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
İkinci kez seçilen İzlanda Devlet Başkanı oyunu yüzde 53,08 artırdı
İkinci kez seçilen İzlanda Devlet Başkanı oyunu yüzde 53,08 artırdı
Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti
Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş
Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası
Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Medipol Başakşehir ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı
Medipol Başakşehir ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Bekir Polat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Bekir Polat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika: İran yargısı, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında ABD Başkanı Trump için yakalama kararı çıkardı
Son dakika: İran yargısı, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında ABD Başkanı Trump için yakalama kararı...
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Başakşehir maçındaki performansı sonrası taraftarlar, Belhanda'ya sosyal medyada tepki gösterdi
Başakşehir maçındaki performansı sonrası taraftarlar, Belhanda'ya sosyal medyada tepki gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cenk Eren Murat Boz Seda Sayan İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Malcolm Thomas Hikmet Karaman Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Muğla Deprem Yangın Başakşehir
Şu an buradasınız: Beyaz kumun zararları gözler önüne serildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 14:57:05. #1.14#
title