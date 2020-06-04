Beyaz kum kaldırıldı, Bardakçı Koyu eski görünümüne kavuştu
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Beyaz kum kaldırıldı, Bardakçı Koyu eski görünümüne kavuştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinin en güzel koylarından biri olan Bardakçı Koyu beyaz kumun kaldırılmasıyla eski görünümüne tekrar kavuştu.

Beyaz kum kaldırıldı, Bardakçı Koyu eski görünümüne kavuştu
04.06.2020 19:19 | Son Güncelleme: 04.06.2020 19:25

Muğla'nın Bodrum ilçesinin en güzel koylarından biri olan Bardakçı Koyu beyaz kumun kaldırılmasıyla eski görünümüne tekrar kavuştu.

Bodrum'un en güzel koylarından biri olan Zeki Müren'in koyu olarak da bilinen Bardakçı Koyu'nda bulunan 5 yıldızlı bir otel plajına beyaz kum sermişti. Olayı öğrenen Bodrum Belediyesi kumları kaldırtmak için tutanak tutmuştu. Kumdan örnek alan Belediye ekipleri otel yetkililerinden kumun kaldırılmasını istemişti. Bunun üzerine kum firması tarafından plaj kumu adı altında satılan 81 ton kum yaklaşık 9 saatlik hummalı bir çalışmanın ardından kepçe yardımıyla koydan alındı. Kumun alındığını denetlemeye gelen Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, kumların alındığı yerde incelemede bulundu. Beyaz kumdan eser kalmayan sahili denetleyen Çevre Koruma ekipleri ise tekrar tutanak tutup koydan ayrıldı. Otel sahibi Bülent Kaya, "Plaj kumu diye aldık sahile serilmesinin uygun olmadığını söyler söylemez yetkililer, kumları aldığımız firmaya iade ettik. Eğer bu kumlar plajda kullanılamaz denilse yada bildirilse zaten almazdık. Biz çevre dostu olan bir oteliz, bizim yanlış bir kum sermemiz söz konusu bile olamaz" dedi.

Koyu denetleyen Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ise "4 Haziran tarihinde kıyılarla ilgili bir problem yaşandığını, beyaz kum ve mermer tozu ifadeleriyle bir şikayet ulaşmıştı. Buradaki işletmeye yapılan müdahale sonucunda kum serimi engellendi. Kumun denize karışma söz konusu olmadı ve bahsedilen kalsit kumu kaldırıldı. Bugün tekrar doğal görünümüne kavuştu" ifadelerini kullandı. Başkan Yardımcısı Yılmaz, kıyılarda mücadelelerine devam edeceklerini sözlerine ekleyerek "Kalsit, mermer tozu olsun doğanın doğal görünümüne aykırı satışının da engellenmesi gerekiyor. Satışın plaj kumu başlığı adı altında gerçekleşmemesi gerekiyor. Bununla ilgili olarak kıyı mevzuatı zaten plajlarda hangi işlemlerin yapılacağını hangi işlemlerin yapılmayacağını açık bir şekilde yazmış. Bundan sonraki süreçte de gerek imar konularında gerek kıyı mevzuatının emir ettiği hususlarla ilgili olarak kıyılarla olan mücadelemiz devam edecektir" şeklinde konuştu.

Mermer tozunun zararlarını profesörlerin açıkladığını vurgulayan Başkan Yardımcısı Yılmaz "Mermer tozunun zararlarıyla ilgili bilim insanları zaten ortaya koyduğu bilgilerle zararlı olduğu biliniyor. Denize ve denizdeki hayata dair verdiği zararları ortaya koyuyorlar. Bunun haricinde kıyı mevzuatı da zaten doğal görünümün haricinde, doğal kumun haricinde her hangi bir şekilde mermer tozu kalsit veya başka türdeki beyaz kum olan diye nitelendirilen doğal doğal görünümün kum serimi veya çakıl serimi bunları yasa yasak olduğunu nitelendirmiş" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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