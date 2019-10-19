Beyaz Kalpler Aşçı Yardımcılığı Kursuna yeni öğrenciler

19.10.2019 11:50

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde Aşçı Yardımcılığı kursunda yeni dönem başlıyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde Aşçı Yardımcılığı kursu yeni öğrencileriyle devam ediyor. Aşçı Yardımcısı olma ve özel sektörde rahatlıkla iş sahibi olunabilme imkanı sağlayan kurs için yeni dönemde 13 öğrenci kayıt yaptırdı. Merkezde uzman personeller aracılığı ile eğitim alan öğrenciler, 22 Nisan'da mezun olarak sertifikalarını alacak. Aşçı Yardımcılığı Kursunda özel sektörün ihtiyaç duyduğu eleman donanımı kazandırılmak hedefleniyor. Aşçı Yardımcılığı eğitimi 7 ay, toplamda yaklaşık 930 saat sürüyor.



beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde Aşçı Yardımcılığı Kursu alan öğrenciler, mutfakta hijyen eğitimi, Kocaeli mutfağı ve Anadolu mutfağı yemekleri gibi uzmanlık bilgileri alıyor. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi KOÜSEM ile de yapılan protokol kapsamında öğrenciler KOÜSEM sertifikasına sahip olacak. Ayrıca İŞKUR ile yapılan ortaklık ile çocuklar eğitim süresince günlük 30TL harçlık alacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA