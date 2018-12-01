Yarışmacıyı Ekibine Katmak İsteyen Beyazıt Öztürk'ün Vaadi, Stüdyoyu Coşturdu!

O Ses Türkiye sahnesinde başarılı bir performans sergileyen Erdem Ocak'ı ikna etmeye çalışan Beyazıt Öztürk, yarışmacı üstündeki baskıyı arttırmak için seyircileri de arkasına alacak bir vaatte bulundu.

JÜRİNİN GÖNLÜNÜ FETHETTİ

4 jüri üyesini de döndürmeyi başaran psikolog ve müzik terapisti olduğunu söyleyen Erdim Ocak, yaptığı çalışmalarla da jürinin gönlünü fethetti.

VAADİ KAHKAHAYA BOĞDU

Beyazıt Öztürk, "Doğru okuduğunu mu konuşalım, parçayı güzel okuduğunu mu, konuşalım! Ses tonun inanılmaz güzel diyerek yarışmacıyla beraber çalışmak istediğini söyledi. Yarışmacıyı ekibine katmak için elinden geleni yapan Beyazıt Öztürk'ün vaadi ise salonda kahkaha tufanı estirdi.

YARIŞMACI ÜZERİNDE BASKISINI ARTIRDI

Yarışmacı Erdem Ocak'a övgüler yağdıran Öztürk, "Beni seçersen buradaki herkese pizza ısmarlarım" dedi. Salonda alkış çığlık arasında vaadini sürdüren usta komedyen, "Şu anda beni seçmezsen buradaki hiç kimse pizza yiyemeyecek" diyerek yarışmacı üzerinde baskısını artırdı.