Beyaz'ın gizli aşkı Lavin Ay

Ünlü şovmenin Bebek'teki Boğaz manzaralı malikanesinde 2 yıldır Lavin Ay adlı sevgilisiyle birlikte yaşadığı ortaya çıktı.

Ünlü şovmenin Bebek'teki Boğaz manzaralı malikanesinde 2 yıldır Lavin Ay adlı sevgilisiyle birlikte yaşadığı ortaya çıktı. Bir dönem YouTube kanalı için evinde Murat Boz ve Seda Sayan ile çektiği videoları yayınlayan Beyaz'ın aşkını, bu videolar ele verdi. Ay'ın, Beyaz'ın evinde çektirdiği fotoğrafları sık sık sosyal medyada paylaşması üzerine gizli aşk belgelendi. Öztürk'ten 28 yaş küçük olan 24 yaşındaki Lavin Ay'ın aşkı için diksiyon dersleri alarak Türkçe'yi ilerlettiği öğrenildi. Çiftin ilişkilerinin evlilikle noktalanıp noktalanmayacağı ise henüz merak konusu.

Kaynak: Hürriyet