Beyaz Hüzün Filmi

23.08.2019 17:55

Büyük acılara gebe Büyük Çerkez yaşanmaktadır. Abrek de sürgün sırasında annesi ile birlikte Anadolu topraklarına sığınır. Fakat annesi bu sürgüne dayanamaz ve bir cami köşesinde ruhunu teslim eder. Artık kimsesiz kalan ve Osmanlı topraklarına sığınan Abrek hayatına bir asker olarak devam etmeye karar verir. Balkan Harbine katılan ve yenilgiyi acı bir şekilde hisseden Abrek, Sarıkamış Harekatı için yola koyulur. Onun tek amacı, kendisine bağlı birliği Sarıkamış'a ulaştırmaktır.

Yönetmen: Kenan Korkmaz

Senaryo: Kenan Korkmaz

Oyuncular: Kenan Korkmaz, Murat Yatman, Duygu Poyraz, Şenol Kara, Edip Tutal, Yavuz Gürbüz, Ali Poyraz, Suat Ergin

Filmin Türü: Tarih

Orijinal Adı: Beyaz Hüzün

Yapımcı Firma: Ekol Yapım

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 125 dk.

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 20.12.2019



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Kaynak: InterSinema.com